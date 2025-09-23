Oposición busca interpelar a Guillermo Francos por incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad

Diputados nacionales de diversos bloques opositores presentaron este lunes una moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusando al Gobierno de incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero cuya aplicación efectiva fue suspendida por falta de financiamiento.

El proyecto fue liderado por Oscar Agost Carreño del bloque Encuentro Federal, con el apoyo de legisladores de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. En la moción se pide interpelar a Francos para que explique ante el Congreso las razones del incumplimiento, y se apunta a que el jefe de Gabinete podría ser removido de su cargo si la moción prospera con mayoría absoluta en ambas cámaras.

Los opositores rechazan los argumentos oficiales de que no hay recursos disponibles, señalando que la ley misma menciona partidas presupuestarias para su aplicación. Además, advierten que la demora en aplicar la normativa afecta los derechos de personas con discapacidad que dependen de prestaciones y asignaciones.

Francos sostuvo que no hay presupuesto para cubrir las obligaciones previstas, pero los interpelantes responden que esa justificación no exime al Ejecutivo de cumplir una ley aprobada.