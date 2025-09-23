Se licitaron 33 nuevas viviendas sociales para General Acha

Este martes se licitaron las 33 nuevas viviendas sociales que se van a construir en General Acha con fondos de la Provincia. Estarán ubicadas en la zona suroeste de la ciudad, en Circunvalación Sur y Bolívar.

En el acto estuvo el intendente Abel Sabarots junto al ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati y la presidenta del IPAV, Erika Riboyra.

Se desarrolló la apertura de sobres y se definió a la empresa IACO Construcciones para levantar las casas sociales del Plan Provincial Mi Casa 2.