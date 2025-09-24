Diputados aprobó la citación a Karina Milei por las denuncias de presuntas coimas en la ANDIS

La Cámara de Diputados aprobó este martes la citación a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que brinde explicaciones por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El pedido fue impulsado por bloques opositores y alcanzó el respaldo necesario tras un debate en el que se cuestionó el rol de la funcionaria en la designación de autoridades y en el manejo de fondos del organismo. La citación se enmarca en la investigación judicial que busca esclarecer presuntos pagos indebidos a cambio de contratos y beneficios vinculados a programas de asistencia.

Según la resolución, Milei deberá presentarse ante el Congreso para responder sobre las acusaciones que involucran a exfuncionarios y allegados, entre ellos el excoordinador de campaña Lule Menem, recientemente desplazado de su cargo.

Desde el oficialismo cuestionaron la iniciativa, al considerar que se trata de una maniobra política para afectar la figura presidencial. Sin embargo, la oposición sostuvo que se trata de un paso necesario para garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a sectores vulnerables.

La citación representa un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento, en un contexto donde el Gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos por la gestión de programas sociales y por el cumplimiento de leyes aprobadas recientemente.