El Banco Mundial desembolsará USD 4.000 millones para la Argentina en los próximos meses

El Banco Mundial anunció un nuevo apoyo financiero a la Argentina que contempla desembolsos por USD 4.000 millones en los próximos meses, destinados a programas sociales, de infraestructura y asistencia técnica. Según comunicó el organismo, los recursos serán aplicados en distintas áreas “prioritarias” y se suman a la cartera activa de proyectos que el país mantiene con la institución.

El acuerdo fue oficializado tras una reunión entre autoridades nacionales y directivos del Banco Mundial, quienes ratificaron la continuidad de la cooperación bilateral. Entre los objetivos señalados se encuentran la asistencia a sectores vulnerables, el fortalecimiento de programas de inclusión y la inversión en obras que promuevan el desarrollo productivo.

En paralelo, el organismo financiero internacional remarcó que los fondos se otorgarán bajo el cumplimiento de metas preestablecidas, en un contexto donde la Argentina mantiene compromisos pendientes también con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio se da en medio de la necesidad del Gobierno nacional de reforzar el ingreso de divisas para afrontar los próximos compromisos de deuda y contener las tensiones cambiarias. Si bien la medida fue destacada oficialmente como una señal de respaldo, economistas advirtieron que el margen de maniobra sigue siendo limitado y que los recursos externos, aunque necesarios, no reemplazan una estrategia integral de crecimiento.