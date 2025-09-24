El Gobierno derogó más de 70 normas de control sobre comercios y supermercados

El Gobierno nacional oficializó este martes la derogación de más de 70 normas vinculadas a controles sobre comercios y supermercados, entre ellas regulaciones que establecían criterios de información de precios, abastecimiento y condiciones de comercialización.

Según se explicó, la medida busca “desburocratizar” el sector y dar mayor libertad a las empresas en la administración de sus productos y servicios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que las normas derogadas “sólo generaban trabas y costos innecesarios”, en referencia a disposiciones aplicadas durante gestiones anteriores.

Entre las resoluciones eliminadas figuran registros de proveedores, disposiciones sobre el monitoreo de precios de la canasta básica y normas relativas a la fiscalización en grandes cadenas de consumo. La decisión fue comunicada a través del Boletín Oficial y será implementada por la Secretaría de Comercio.

Desde cámaras empresariales celebraron la medida, señalando que se trata de un paso hacia la desregulación. Sin embargo, distintos sectores de consumidores y gremios expresaron su preocupación por la posibilidad de que la falta de controles derive en incrementos de precios y menor transparencia en la oferta.

En un escenario de inflación sostenida, la decisión del Ejecutivo marca un cambio de rumbo respecto a políticas de fiscalización de larga data, trasladando la expectativa de ordenamiento a la dinámica del propio mercado.