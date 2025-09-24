Facebook Twitter Instagram

El Gobierno derogó más de 70 normas de control sobre comercios y supermercados

El Gobierno nacional oficializó este martes la derogación de más de 70 normas vinculadas a controles sobre comercios y supermercados, entre ellas regulaciones que establecían criterios de información de precios, abastecimiento y condiciones de comercialización.

Según se explicó, la medida busca “desburocratizar” el sector y dar mayor libertad a las empresas en la administración de sus productos y servicios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que las normas derogadas “sólo generaban trabas y costos innecesarios”, en referencia a disposiciones aplicadas durante gestiones anteriores.

Entre las resoluciones eliminadas figuran registros de proveedores, disposiciones sobre el monitoreo de precios de la canasta básica y normas relativas a la fiscalización en grandes cadenas de consumo. La decisión fue comunicada a través del Boletín Oficial y será implementada por la Secretaría de Comercio.

Desde cámaras empresariales celebraron la medida, señalando que se trata de un paso hacia la desregulación. Sin embargo, distintos sectores de consumidores y gremios expresaron su preocupación por la posibilidad de que la falta de controles derive en incrementos de precios y menor transparencia en la oferta.

En un escenario de inflación sostenida, la decisión del Ejecutivo marca un cambio de rumbo respecto a políticas de fiscalización de larga data, trasladando la expectativa de ordenamiento a la dinámica del propio mercado.

Tambien te puede interesar:

Se profundiza la crisis de consumo: cae la venta de combustibles en La Pampa
Diputados aprobó la citación a Karina Milei por las denuncias de presuntas coimas en la ANDIS
El Banco Mundial desembolsará USD 4.000 millones para la Argentina en los próximos meses
Lanzaron becas provinciales "Impulsar Futuro" para que estudiantes secundarios puedan hacer una carr...

Noticias del Sur Online | Noticias de General Acha y la Región - Whatsapp 2954 532824 | Diseño y Desarrollo www.generarweb.com