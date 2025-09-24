El Parque Nacional Lihué Calel se suma al gran Día Mundial de las Aves

El próximo 11 de octubre, el Parque Nacional Lihué Calel será escenario de una jornada especial en el marco del Día Mundial de las Aves, una iniciativa que reúne a observadores de todo el planeta para registrar y valorar la riqueza de la avifauna.

La actividad está dirigida a toda la comunidad y no requiere conocimientos previos: solo interés en disfrutar de la naturaleza y descubrir la gran diversidad de aves que habitan la región.

El encuentro será gratuito, con inscripción previa y cupos limitados. Se incluye el traslado desde General Acha, además de seguro y acompañamiento de personal del parque. Se recomienda llevar binoculares (aunque no es excluyente) y libreta de campo para registrar las observaciones.

Quienes deseen participar deberán inscribirse antes del 9 de octubre, a las 15 horas, completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/GQygkfqkkfVG1EJU7

El Gran Día Mundial de las Aves es una propuesta impulsada por eBird y acompañada en nuestro país por Parques Nacionales, con el objetivo de promover la conservación y el conocimiento de las aves a través de la observación y el disfrute al aire libre.