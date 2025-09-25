Diputados propone que el ministro de Economía deba comparecer en el Congreso al presentar el Presupuesto

Un grupo de diputados presentó un proyecto que busca obligar al ministro de Economía a concurrir al Congreso cada vez que envíe el Presupuesto nacional, con el objetivo de dar explicaciones sobre los lineamientos y supuestos del plan económico.

La iniciativa, impulsada por legisladores de distintos bloques, sostiene que la participación del funcionario permitiría un debate más transparente y facilitaría el análisis parlamentario de la ley de leyes. Además, remarcaron que en los últimos años se ha vuelto frecuente la falta de precisiones oficiales en la elaboración de los cálculos macroeconómicos.

El proyecto establece que el ministro deberá exponer en sesión conjunta ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, respondiendo preguntas de los legisladores. De esta manera, se busca institucionalizar un procedimiento que, en la práctica, ha quedado sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo.

En el contexto actual, la propuesta aparece como un intento del Congreso de reforzar los controles sobre la administración nacional, en medio de cuestionamientos por las recientes decisiones de ajuste y los vetos presidenciales a leyes votadas por mayoría.