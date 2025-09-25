El Gobierno anunció el fin de la quita de retenciones tras alcanzar el cupo de USD 7.000 millones

El Gobierno nacional informó este martes que ya se alcanzó el cupo de USD 7.000 millones de exportaciones previsto en el esquema de reducción de retenciones al agro, por lo que a partir de ahora volverán a aplicarse los tributos habituales.

La medida había sido implementada a comienzos de año como un incentivo para los productores, con el objetivo de fomentar la liquidación de divisas y reforzar las reservas del Banco Central. Según datos oficiales, el tope se alcanzó antes de lo previsto, lo que marca el fin del beneficio transitorio.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la iniciativa cumplió con su objetivo de acelerar el ingreso de dólares al país. Sin embargo, referentes del sector agropecuario cuestionaron que la eliminación del beneficio pueda desalentar la producción y advirtieron que el esquema genera incertidumbre entre los exportadores.

La decisión llega en un momento de marcada volatilidad en los mercados financieros y de tensiones cambiarias, lo que refleja la necesidad del Ejecutivo de garantizar recursos inmediatos a pesar de los costos que la medida puede acarrear en el mediano plazo.