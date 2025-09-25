La Municipalidad de General Acha venderá 18 rodados en desuso

El Concejo Deliberante de General Acha sancionó una ordenanza que autoriza la venta en subasta pública de rodados y bienes en desuso pertenecientes al municipio, con el objetivo de optimizar el parque automotor y mejorar la prestación de los servicios públicos. Según se informó, son 18 los vehículos en esas condiciones entre autos, camiones, camionetas y máquinas.

La norma establece procedimientos claros para la subasta, que incluyen la designación de un martillero público y la conformación de una comisión de tasación encargada de evaluar los bienes.

En la misma sesión, el Concejo aprobó la adhesión de la Municipalidad a la Ley Provincial 2597, que regula el régimen aplicable a los vehículos depositados en corralones municipales o de comisiones de fomento, y a la Ley Provincial Nº 3193, que establece el procedimiento de descontaminación y compactación de vehículos en La Pampa.

Este marco normativo permitirá al Ejecutivo municipal gestionar con mayor eficiencia los bienes en desuso, al tiempo que busca dar respuesta a la problemática de los vehículos abandonados y depositados en los corralones de la ciudad.