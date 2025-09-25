Facebook Twitter Instagram

La Municipalidad de General Acha venderá 18 rodados en desuso

El Concejo Deliberante de General Acha sancionó una ordenanza que autoriza la venta en subasta pública de rodados y bienes en desuso pertenecientes al municipio, con el objetivo de optimizar el parque automotor y mejorar la prestación de los servicios públicos. Según se informó, son 18 los vehículos en esas condiciones entre autos, camiones, camionetas y máquinas.

La norma establece procedimientos claros para la subasta, que incluyen la designación de un martillero público y la conformación de una comisión de tasación encargada de evaluar los bienes.

En la misma sesión, el Concejo aprobó la adhesión de la Municipalidad a la Ley Provincial 2597, que regula el régimen aplicable a los vehículos depositados en corralones municipales o de comisiones de fomento, y a la Ley Provincial Nº 3193, que establece el procedimiento de descontaminación y compactación de vehículos en La Pampa.

Este marco normativo permitirá al Ejecutivo municipal gestionar con mayor eficiencia los bienes en desuso, al tiempo que busca dar respuesta a la problemática de los vehículos abandonados y depositados en los corralones de la ciudad.

