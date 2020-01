Sabarots anunció que sus funcionarios no cobrarán vacaciones

El intendente Abel Sabarots anunció, a través de un comunicado de la Dirección de Prensa, que sus funcionarios no cobrarán vacaciones. Fue después del escándalo suscitado porque en la anterior gestión de María Julia Arrarás, ella y 24 integrantes de su gobierno, se liquidaron 4,5 millones de pesos un día antes de dejar el cargo, por las vacaciones de 2018 y 2019, entre otros conceptos.

En el comunicado, se indicó que por la resolución Nº 33/2020 los funcionarios tendrán derecho a una licencia para descanso anual de 14 días corridos de uso obligatorio. Estas se otorgaran por año calendario vencido, siempre que su antigüedad en el cargo durante el transcurso del año al que corresponda la licencia, sea de seis meses o mayor.

Y se aclaró: “En el caso de que los funcionarios no se tomen dichas vacaciones no podrán ser compensados monetariamente, por lo que la liquidación final que se realice al terminar su relación con el Municipio, no podrá incluir un rubro que comprenda este concepto”.