Desconocidos intentaron robar en un comercio céntrico en General Acha durante el domingo a la madrugada, pero no se llevaron ningún elemento del interior. La Policía tomó conocimiento a las 10.30 horas que en la pizzería La Moderna, ubicada en Balcarce y Rodríguez Peña, habían roto el vidrio de la puerta y forzaron y subieron la puerta inyectora. En el lugar ingresaron los investigadores junto al dueño del comercio, quien no se constató faltante de mercaderías. En el interior había bebidas alcohólicas y dinero, que los autores del hecho no tocaron.