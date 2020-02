Meningitis: fueron vacunados 313 chicos y 50 adultos recibieron medicación

Fuentes de la Municipalidad de General Acha informaron a Noticias del Sur que a 313 chicas y chicos se les aplicó un antibiótico inyectable y que 50 adultos recibieron medicación, en las tareas de prevención por el caso de meningitis que se detectó en la ciudad.

“Fueron más personas de las previstas, pero no correspondía darle la medicación ya sea porque no compartieron espacios con la nena o porque en la última semana no habían asistido a la colonia”, indicaron las fuentes.

La nena de 5 años a la que se le había detectado meningitis bacteriana evoluciona favorable de acuerdo a fuentes de Salud.