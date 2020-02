Adolescente de 15 años cruzó en rojo, atropelló a una nena en Mar del Plata y se escapó

Un adolescente de 15 años, que manejaba el auto de su tío, cruzó un semáforo en rojo, atropelló a una nena de 8 años en el centro de Mar del Plata y tras el hecho se dio a la fuga.

El siniestro, que ocurrió el jueves a las 14 en la intersección de Paseo Colón y Alsina, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Allí se observa como el Volkswagen UP negro, que circula por el carril izquierdo y cruza con luz roja, embiste a la menor que se encontraba cruzando la avenida por la senda peatonal junto a su abuelo y el resto de los peatones.

Según trascendió, el conductor atropelló a la nena cuando estaba por terminar de cruzar esa extensa avenida. Como el semáforo estaba por cambiar de color, la víctima se soltó de la mano de su abuelo para salir corriendo y subir a la vereda.

Fue en ese preciso momento que resultó arrollada y según los testigos, el automovilista cruzó la calle Alsina cuando todavía estaba en rojo, especulando con que el semáforo cambiaría rápidamente de color debido a que venía con la “onda verde”.

Por la magnitud del impacto, la nena debió ser trasladada al Hospital Materno Infantil, donde tras recibir las primeras atenciones médicas se constató que estaba lúcida y con un cuadro de salud favorable ya que sus heridas no fueron de gravedad. Luego de realizarle las curaciones correspondientes fue dada de alta esa misma tarde.

En la filmación también puede apreciarse que tras el accidente, el joven detuvo su marcha apenas unos segundos pero en lugar de bajarse del auto para asistir a la víctima, dio marcha atrás para esquivarla y volvió a acelerar para perderse entre el tránsito vehicular.

Al advertir la situación, una panadera dio aviso a la policía y se inició un operativo cerrojo para dar con el joven. Tras una corta persecución fue interceptado muy cerca de allí, en Alvarado y Arenales, y llevado a la comisaría.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad, el conductor manejaba el vehículo de su tío; aunque no trascendió si contaba con su permiso o se lo llevó sin su consentimiento. De todas maneras, debido a su corta edad, no está habilitado para manejar.

El caso quedó en manos del fiscal en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, quien imputó al adolescente por el delito de “lesiones leves” y luego lo dejó en libertad.