Cuarentena: para este domingo el gobernador permitirá un “reencuentro familiar”

Después de dos meses en cuarentena, el mandatario provincial anunció que este domingo se permitirá un “reencuentro familiar” que será de 10 a 18 horas.

“Es un pequeño pero gran permitido, para cargar energías, con responsabilidad social. Apelamos a ella. Hay parámetros a respetar, se va a comunicar en todos lados el decreto que acabo de firmar, serán reuniones que no excedan las 10 personas, que se use el barbijo, que sea un espacio abierto, sí o sí en domicilios particulares y no en lugares públicos”, señaló el gobernador Sergio Ziliotto.