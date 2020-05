El drama de los terrenos: “No pido que me regalen, lo quiero pagar para hacer mi casa”

Sebastián Valenzuela es vecino de General Acha y es uno de quienes esperan un terreno para hacerse su casa. Trabaja en la construcción y tiene un hijo de 8 años. A raíz de los terrenos usurpados al sudoeste de la ciudad, habló su caso y sobre la espera.

“Trabajo en la construcción de casas en general. Todo tipo de trabajos. Alquilé muchos años nunca quede debiéndole a nadie ningún mes de alquiler ni de luz ni de gas ni de canal ni nada. Hace más de un año que ya no pude alquilar más, porque no llegaba a pagar un alquiler de 9 mil pesos y aparte los servicios se me iba a 14 o 16 mil por mes. Sólo alquiler y servicios e impuestos. También tenía que comer. Los gastos de mi hijo la escuela la ropa útiles calzado. Muchas cosas”, indicó.

Valenzuela dijo que volvió entonces a lo de sus padres a vivir. “Hace más de 6 años que estoy anotado para que me puedan facilitar un terreno. He llevado todos los papeles fotocopias de documentos todo lo requerido más de 5 veces y los años pasan y sigo esperando . No pido que me lo regalen. Yo lo quiero pagar. Por mes o como sea. Pero necesito un terreno una casa lo que puedan entregarme . Estoy dispuesto a pagarla. A mí me hace falta. Quiero cumplir mi sueño de tener una vivienda propia . Y de poder decirle a mi hijo Mateo: ésta es nuestra casa hijito. Es nuestra”.

“Yo creo que entienden. Ojalá que nos toque algún día una casa de barrio o un terreno para poder hacer nuestra vivienda . Ojalá la Municipalidad de General Acha se ponga a trabajar en esto que tanta falta le hace a muchas personas que nacieron y que no se van a ir de Acha. A mucha gente que vino de afuera sin nada le dieron casa, trabajo, de todo”.

“Yo no quiero un terreno para hacer departamentos para alquilar. Yo lo quiero para vivir con mi hijo, nada más”, finalizó.