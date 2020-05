Hace 9 años quiere comprar un terreno, tiene los materiales, y sigue esperando

Vanesa Rosales también contó su caso a Noticias del Sur sobre la espera al pedido de un terreno para poder edificar su casa. En 2011 solicitó al Concejo Deliberante y recién siete años después tuvo una respuesta. Sin embargo, no pasó nada. Todavía espera una solución mientras tanto compró los materiales para su futuro hogar.

“Quiero sumarme a la petición de varios vecinos por la posibilidad de tener un terreno propio, en mí caso yo estoy anotada desde el año 2011. La nota está firmada por el Concejo Deliberante. Me he presentado varias veces para ver cómo va mi tema, y nunca recibí una respuesta. Es más, en todas las notas les aclaro que yo no quiero que me lo regalen, quiero pagarlo como corresponde”, indicó.

“El 5 de julio del 2018 recién mi solicitud pasó a Obras Públicas. Increíble pero sí, 7 años después. Y hoy en 2020 sigo presentando papeles y esperando por mi terreno. Lo más triste y repudiable es que nosotros ya contamos con los materiales para hacer nuestra casa, solamente nos faltaría nuestro terreno. Pero acá en Acha el municipio no toma cartas sobre el problema”, dijo la vecina.