Cómo fue la vuelta a clases en los colegios de Acha

Este lunes volvieron las clases presenciales en La Pampa, y en General Acha, para preferentemente los alumnos y las alumnas que han perdido el vínculo pedagógico a raíz de la pandemia de coronavirus.

Hablamos con el rector de la EPET 4, Andrés Pardiño, sobre cómo será el regreso a las clases en la nueva modalidad. “Tendrán clases los estudiantes de séptimo año. Comenzaron a las 9.15 horas y están divididos en tres grupos de 9 chicos cada uno. Tienen tres horas de clase máximo y cada grupo dividido en A, B y C, viene un día cada uno de forma alternada por el protocolo”, indicó a Noticias del Sur.

En el aula, los alumnos y alumnas mantuvieron un espacio de distanciamiento entre los bancos y utilizaron implementos de protección como los tapabocas.

“Estamos evaluando también el dictado de clases virtuales. La EPET tiene la particularidad de que a la mañana están las materias pedagógicas y a la tarde las prácticas profesionalizantes en los talleres a partir de las 17 horas. No empezarán por esta semana ya que no tenemos en ese horario personal no docente para la limpieza. Esto tornó más complejo la vuelta. Por eso por esta semana no empiezan los talleres”, informó el directivo.