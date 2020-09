Todo aclarado: Sabarots no reincorporará a Norma Ortiz

El intendente Abel Sabarots no reincorporará a la ex capataz Norma Ortiz, que tuvo que presentar la renuncia el lunes porque en su casa realizaron una fiesta clandestina. El lunes a la noche hubo una nutrida manifestación en la plaza Belgrano, de la que participaron familiares de Ortiz, en la que se pidió para que continuara en el cargo que había tenido que dejar.

Sin embargo, fuentes de la gestión municipal indicaron a Noticias del Sur que no se dará marcha atrás con la decisión. Se consideró, en momentos en que las autoridades impulsan las medidas para la prevención del coronavirus, Ortiz faltó a su responsabilidad como funcionaria pública el haber permitido una fiesta, de la que tenía conocimiento, en su casa.

La decisión igualmente fue tomada con pesar por la actual gestión municipal, dado que Ortiz era considerada una funcionaria trabajadora y eficiente.