La FUNSADU brindará internet a Cuchillo Co y una amplia zona rural

La Fundación para la Sanidad Animal (FUNSADU) será la encargada de brindar el servicio de internet a Cuchillo Co, Pichi Mahuida y toda una amplia zona rural que no contaba con esta posibilidad.

El responsable de la Fundación, José Luis Domínguez, indicó a Radio Ciudad que “este proyecto nace por febrero o marzo de este año pero se fue retrasando por la pandemia. Se fue pasando el tiempo porque dependíamos de ENACOM para la documentación”.

“Se va a brindar internet a Cuchillo Co y una amplia zona rural que no contaba con el servicio. Llega hasta Cuchillo Co y lo traslada a los productores. Esto servirá tanto a las necesidades tecnológicas para seguir produciendo en cada establecimiento como también para la gente que vive en la localidad”, detalló.

“El proyecto lo lleva adelante un ingeniero en comunicaciones y se va a poner en marcha rápido ya que se compró el equipo en su momento. Tenemos preparados todos los enlaces para los distintos establecimientos rurales de la zona”, dijo.

Domínguez felicitó “al gobierno de La Pampa y al ministro de Conectividad Antonio Curciarello por las inversiones que se hicieron y se están haciendo para que se pueda llegar a toda la provincia con internet”.