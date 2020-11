Detienen dos taxis con droga en La Adela

Desde la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad se informó que el viernes personal de la División Toxicomanía de la UR-III, con asiento en la localidad de La Adela, secuestró una importante cantidad de droga.

El procedimiento comenzó cerca de las 7 de la mañana de este 13 de noviembre, en el marco de un control vehicular con motivo de la “Campaña de Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas”, realizado en la Ruta Provincial N° 22 al Kilómetro 854, con presencia de un can adiestrado para la detección de narcóticos.

Durante el mismo se observó el arribo de dos taxis, marca “Fiat Siena”, los cuales habían partido de la ciudad de Mar del Plata con destino a Puerto Madryn. Los conductores de los vehículos adujeron que fueron contratados por cinco personas que viajaban como pasajeros, siendo estos marinos mercantes.

Procediendo con las actuaciones, el binomio de inspección canina realizó una secuencia de búsqueda por el exterior de ambos vehículos, por la cual un can alertó la existencia de estupefacientes en los dos taxis.

Ante esto, el conductor de uno de los rodados entregó en forma voluntaria un cigarrillo armado con marihuana, mientras que en el baúl se halló un trozo compacto con 198 gramos de marihuana y del interior de una mochila de los ocupantes una bochita con 3,9 gramos de marihuana. De la requisa de los ocupantes del otro vehículo, se halló en poder de uno de ellos otra bochita de cocaína que no alcanzó el gramo. Además se procedió al secuestro de ocho aparatos de telefonía celular y del automóvil donde venían los 198 gramos de marihuana.

Los involucrados fueron notificados en libertad a disposición del juez Juan Baric, a cargo del Juzgado Federal de la Provincia, en la causa caratulada “S/Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737”.

El procedimiento estuvo a cargo de José Cacer Britos, encargado de la División Toxicomanía de La Adela, unidad que en el transcurso de una semana realizo tres secuestros de importancia con la utilización de canes adiestrados en búsqueda de estupefacientes.