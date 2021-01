Enfermera pampeana a la oposición: “Nos ven por el piso y quieren que colapse”

Mónica Bryana, una enfermera del Centro Emergente de Enfermedades Respiratorias (CEAR) donde se concentra la mayoría de los pacientes con coronavirus, salió al cruce de dirigentes de la oposición que piden “más apertura” y hasta “protocolos” para que se puedan organizar fiestas en medio del pico de la pandemia en La Pampa. “Los que ayer imploraban por mayor responsabilidad ciudadana, hoy dicen que el encierro es de una dictadura y estamos en Democracia”, lanzó en su cuenta de Facebook. “Los que ayer nos aplaudían, hoy nos insultan en diez idiomas”, dijo en una nota que publica Diario Textual.

“Los que ayer confiaban en el Sistema Público de Salud, hoy despotrican contra él; los que ayer no opinaban por temor y porque desconocían absolutamente todo respecto al coronavirus, hoy son especialistas en pandemias; los que ayer le pedían a Dios y todos los Santos por una vacuna, hoy no la quieren porque es rusa; los que ayer imploraban por mayor responsabilidad ciudadana, hoy dicen que el encierro es de una dictadura y estamos en Democracia; los que hasta hace horas reconocían el cansancio de todo el personal de Salud por las irresponsabilidades, hoy dicen que La Pampa, y como les queda chico pareciera, le agregan el país tiene el peor sistema de Salud… Y así habría para llenar páginas por decenas”, escribió.

“Son los mismos detractores de siempre, son los que cuando el anterior gobierno cerró el Ministerio de Salud de La Nación creo que ni se enteraron. ¿Por qué? Porque los que hoy nos insultan a cambio de los aplausos que creían merecíamos, estuvieron siempre contenidos por uno de los mejores sistemas público de Salud, como es el pampeano”, dijo.

“Sin embargo, hoy hacen lo posible y hasta lo imposible para no darle una mínima tregua a los trabajadores de Salud”, dijo Mónica. “Nos ven casi en el piso y quieren que esto colapse. Permitanme decirles que la mayoría de los médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, choferes, personal de limpieza y todo el personal que se desempeña en el área de Salud, no claudicaremos. Y contamos todas, las buenas y las no tan buenas. Así seguiremos, no tengo una mínima duda. Quien quiera ayudar para cuidar su propia salud, la de sus familias, sus vecinos, sus amigos, bienvenidos sean. Los otros, son eso: los otros”.