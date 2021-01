Desde mañana viernes vuelven los encuentros sociales y familiares en domicilios particulares. La decisión prevé que las reuniones sociales y familiares, con un máximo de 10 personas, podrán realizarse todos los días entre las 7 y las 24 horas, a partir de mañana viernes 29 de enero. Asimismo, se mantienen las restricciones de circulación actuales.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la reunión del Comité en la que se informó y se analizó la situación epidemiológica provincial, y las distintas estrategias aplicadas en la provincia para frenar el avance del virus y morigerar sus efectos letales.

En este marco, se evaluaron positivamente las medidas tomadas que provocaron el descenso de los casos registrados en los últimos días, y se ratificó la continuidad de la estrategia provincial de seguir saliendo a buscar el virus a través de los dos test que se realizan en La Pampa.

Detalle de las medidas: Se habilitan los encuentros sociales y familiares en domicilios particulares todos los días de 7 a 24 horas, con un máximo de 10 personas.

Se prohíbe la circulación de personas de 01:00 a 6:30 horas con excepción de trabajadores esenciales.

Todas las actividades finalizan a las 0:00 horas, con la extensión de 30 minutos para los locales gastronómicos.

Vigencia a partir de las 0 horas del 29 de enero hasta las 0 horas del próximo 15 de febrero.

Responsabilidad social

Desde Salud Pública se recomienda especialmente que los encuentros sociales y familiares se realicen cumpliendo los protocolos para minimizar el riesgo de contagios. En este sentido sugieren que, en todos los casos en que sea posible, las reuniones se concreten al aire libre, y de no ser posible, ventilar permanentemente los espacios en los que se realicen los encuentros.

Es importante informar que, como ha sucedido desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, las medidas adoptadas podrán mantenerse vigentes mientras la situación epidemiológica no tenga variaciones negativas.

Una vez más, el Gobierno de La Pampa apela a la responsabilidad social de todas y todos los pampeanos, de modo que no vuelva a ser necesario imponer restricciones que modifiquen el habitual funcionamiento social.

El decreto que pone en vigencia las nuevas medidas será publicado en el Boletín Oficial durante el día de hoy.