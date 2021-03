Después de 18 años, Marino se bajó de nueva reelección

Dieciocho años ya son más que suficientes. El senador nacional Juan Carlos Marino (Juntos por el Cambio, del radicalismo) aseguró que no se volverá a candidatear para seguir otros seis años en el Congreso nacional. El anuncio lo hizo en conferencia de prensa el exintendente de Miguel Riglos, desde el Hotel Mercure (Santa Rosa). Dijo que no irá por la re-re-reelección. Es decir, no buscará los 24 años como legislador nacional.

“Me han preguntado hasta el cansancio si soy candidato. No voy a ser candidato a senador nacional ni de diputado nacional. No lo voy a hacer”, dijo. “Tampoco me bajo, porque nunca me subí a una candidatura”. Dijo que debe haber una renovación. “También creo que debe haber caras nuevas. Hay mujeres y hombres con suficiente capacidad para ocupar mi lugar”, expresó. “Esto no quiere decir que me esté retirando de la política. Para nada. Voy a seguir trabajando en política”, dijo.

El senador, al ser consultado, se refirió al pedido de las mujeres radicales de encabezar las listas. “¿Cuál es el problema de que mujeres encabecen las listas? ¿Por qué no darle un papel relevante? El radicalismo cuenta con mujeres valiosísimas”, sostuvo. “Ojalá una mujer encabece la lista. En mi equipo, la mayoría son mujeres y son las que lo lideran”, dijo.

-¿Va a ser candidato a gobernador en 2023?

-Me interesa que el radicalismo gobierne La Pampa. Yo me voy a dedicar a trabajar. Hoy las prioridades son los problemas de los argentinos, no las candidaturas. En el inicio de la conferencia de prensa, hizo un repaso de su gestión en casi dos décadas y resaltó que presentó unas 1400 iniciativas legislativas.

¿Las razones? En la decisión de la declinación de una nueva postulación, se conjugaron una serie de factores. Entre otros puntos, ya ningún dirigente de cierto peso del radicalismo apoyaba una eventual nueva postulación. “No solo su candidatura no era bien vista por los Torroba, los Altolaguirre, los Sabarots, los Berhongaray o los Kroneberger ni los intendentes. Juan Carlos, en realidad, ya no tiene estructura en los pueblos. Es, lejísimos, el que más ‘caja’ tiene, pero se quedó sin poder territorial”, analizó un dirigente radical a Diario Textual. Marino, por lo pronto, en la conferencia de prensa aseguró tener encuestas que lo ubican bien, de cara a la sociedad.

“Soy el dirigente de la oposición mejor posicionado”, dijo. “Es una decisión que pasa por otro lado. Caras nuevas, muchachos…”, expresó. Una larga carrera Marino inició su carrera política en Riglos. En 1991, a los 28 años, ingresó como concejal y ya en 1995 fue elegido como intendente. En 1999 fue reelecto y comenzó a jugar en primera, con la creación de la llamada Liga de Intendentes Radicales junto a otros jefes comunales que le disputaron, con éxito, el poder interno a los veteranos boinas blancas. Junto a Daniel Kroneberger (Barón), Eduardo Kenny (Doblas) y Néstor Righetti (Quehué), hicieron pata ancha. Tenían poder territorial. En 2003 inició su camino en el Senado nacional.

En 2005, fue designado secretario del bloque de la UCR y fue cobijado por el eterno y legendario operador político Enrique “Coti” Nosiglia. Ya en 2007 fue elegido vicepresidente primero del Senado. Ese mismo año fue candidato a gobernador, donde cayó ante Oscar Jorge. En 2009 fue reelecto y un año después fue nuevamente candidato a gobernador. También cayó ante Jorge. En 2015 fue re-reelecto en el Senado y obtuvo el control de la Biblioteca del Congreso y presidió la Comisión Bicameral de Inteligencia. En 2019, fue salpicado por una denuncia de abuso sexual. Pero la denuncia fue desestimada por falta de pruebas y resultó absuelto.

“Cuando yo sufro la denuncia, bajé al recinto, dije que era inocente y me presenté en la Justicia. Además, le pedí a todos mis colegas que si la Justicia me solicitaba el desafuero, me los sacaran. Pero la Justicia me sobreseyó”, sostuvo. Insistió, además, con que fue una causa armada por políticos y servicios de espionaje. “Claramente fue una operación y lo dijo la Justicia. Ahora queremos saber quiénes fueron los de la operación”, sostuvo.



