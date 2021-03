El PJ pampeano renovará autoridades el 6 de junio

El Consejo Provincial del Partido Justicialista se reunió esta mañana buscando sellar el acuerdo de unidad que le permita al gobernador Sergio Ziliotto asumir la presidencia del partido.

A pesar de que hay consenso entre las líneas mayoritarias para que el mandatario sea el nuevo presidente, confirmaron el domingo 6 de junio como la fecha para renovar autoridades. Desde el 7 de abril y hasta el 7 de mayo habrá tiempo de presentar listas.

Tanto Ziliotto como el actual presidente Rubén Marín participaron del encuentro en la sede de la calle Yrigoyen. El mandatario, al salir de la reunión, dijo que es “candidato” porque “son muchos dirigentes que plantearon esto” pero advirtió que será “respetuoso de los afiliados”.

“Seguramente habrá otros compañeros con las mismas intenciones así que vamos a ser respetuosos de los tiempos de la carta orgánica”, remarcó ante la prensa, aunque ya se probó el traje de conductor: dijo que su idea es “escuchar a todos y dar participación a todos” si llega a la presidencia del partido.

Además, Ziliotto -que se retiró antes aunque la reunión seguía- anticipó que el Consejo trataría la situación de la intendenta Marta Paturlane, enfrascada en una dura disputa interna en Santa Isabel que se extendió a otros sectores del partido. “Están funcionando las instituciones y seguramente si el partido tiene que intervenir políticamente, actuará en consecuencia. No tengo porqué creerle o no (a Paturlane), no tengo elementos. Se ha recurrido a la Justicia y tomará la decisión conveniente. Es un proceso dentro de las normas legales”, indicó.