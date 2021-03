Covid-19: La Pampa mantiene las actuales normas de actividades y circulación

Ante las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la segunda ola de COVID-19, el Gobierno de La Pampa informa que, mientras se mantenga el estatus sanitario actual, en el territorio provincial continuarán vigentes las disposiciones que establecen los modos y horarios de funcionamiento de las distintas actividades y la circulación de las personas.

La medida se tomó habida cuenta de que La Pampa no se encuentra comprendida entre los 45 distritos “de riesgo” de 13 provincias, a las que se les sugiere adoptar medidas para limitar la circulación y las actividades comerciales en horario nocturno.

Asimismo se tuvo en cuenta que, si bien la provincia de La Pampa ha acompañado todas las medidas y sugerencias dispuestas por el Gobierno Nacional, la situación epidemiológica de la provincia al día de hoy no amerita que se adopten las mismas decisiones que se sugiere a los distritos donde el status sanitario por el COVID es más complejo.

La continuidad de las normas de las distintas actividades y la circulación de las personas se sustenta, en la no saturación actual de los servicios de terapia intensiva, tanto del sistema público de salud, como del sector privado.

El Gobierno Provincial ratifica la necesidad de continuar respetando los protocolos en todas las actividades, tanto económicas como sociales y, solicita una vez más a la sociedad, máxima responsabilidad social para evitar la propagación del virus.

Una vez más se insta a toda la población a mantener una convivencia inteligente, que permita mantener las actividades económicas en funcionamiento, mientras se cuida la salud y la vida de pampeanas y pampeanos.

Recomendaciones Semana Santa

Convencidos de que una convivencia inteligente requiere de responsabilidad social, se recomienda a las pampeanas y los pampeanos -en la medida de lo posible- no salir de los límites de la provincia.

Si se viaja, es fundamental seguir las medidas básicas preventivas: distanciamiento social, uso obligatorio de barbijo y para las manos: alcohol en gel y lavado frecuente; sobre todo en alojamientos, bares, restaurantes y todo lugar público de aglomeración de personas.

Es preferible viajar a lugares cercanos, hacerlo con el grupo conviviente (burbujas) y regresar a dormir al domicilio. También elegir lugares poco concurridos, desplazarse en grupos reducidos y al aire libre, donde el riesgo de contagio es mucho menor.

Quienes trasciendan las fronteras de Argentina deberán tener en cuenta que las pampeanas y los pampeanos que ingresen a la Provincia desde el exterior estará obligados a aislarse durante 14 días, lapso que podrá ser reducido a 10 días por la autoridad sanitaria. Cabe aclarar que la Provincia se hace cargo del alojamiento durante el período de aislamiento.

Disposiciones nacionales

Argentina tienen prohibido el ingreso de extranjeros al territorio y se suspendidos todos los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México que lleguen al país.

Las personas que ingresen del extranjero deberán cumplir, además de todos los protocolos que ya se encontraban vigentes desde que se decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19, una serie de medidas adicionales para extremar los cuidados: dos pruebas para SARS-CoV-2, una al arribo al país y otra al séptimo día del ingreso.

Quienes resulten negativos en el primero de esos tests deberán aislarse 7 días, en tanto los que resulten positivos, deberán realizar un PCR para su secuenciación genómica. Todos los gastos estarán a cargo del viajero.