Por el caso Chano, Berni pidió aplicar las pistolas taser en las detenciones

Durante la madrugada de este lunes, el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier fue herido con un disparo en el abdomen por parte de un policía bonaerense, a quien quiso apuñalar en medio de un brote psicótico, episodio al que se refirió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“Es un buen momento para volver a discutir que si la policía hubiese tenido una pistola Taser esto no hubiese ocurrido”, sostuvo Berni, quien volvió a poner nuevamente sobre la mesa el debate sobre el uso de esta herramienta por parte del personal policial para prevenir este tipo de situaciones.

En relación a lo ocurrido, el ministro de Seguridad de la Provincia defendió el accionar del efectivo bonaerense y consideró que Chano “atacó a los agentes policiales con un cuchillo y el policía hizo lo que tenía que hacer, lo neutralizó”.

El episodio se registró esta madrugada dentro de una vivienda del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en el kilómetro 13 de la ruta provincial 39, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

En ese lugar, Personal de la seccional 2da. ingresó al domicilio y se entrevistó con la madre de Chano, quien aseguró que había sido agredida por su hijo, que estaba en medio de un brote psicótico por consumo de estupefacientes, según señalaron las fuentes policiales.

Al respecto, Berni afirmó en diálogo con Radio 10 que en el desarrollo de este episodio “entró en juego la habilidad del policía” ya que “la diferencia entre la vida y la muerte está a pocos milímetros”.

Sobre esta línea, explicó que “el policía no le apuntó a la cabeza” sino que “le apuntó como pudo en el momento que pudo para neutralizarlo de manera no letal”, en tanto que informó que el fiscal Juan Manuel Esperante, titular de una UFI de la jurisdicción, hasta el momento no tomó ninguna medida contra el policía que efectuó el disparo.