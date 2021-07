Balearon a una empresaria, robaron un millón de pesos y subieron a redes un video escuchando reggaeton y festejando el asalto

Un delincuente baleó a una empresaria y a uno de sus empleados, al asaltarlos cuando ingresaban a la embotelladora de la mujer, y les robó un millón de pesos en la ciudad de San Luis. Poco después del hecho, junto a sus cómplices, quienes lo aguardaban en cercanías del lugar del asalto, subió a las redes sociales un video en el que se los ve escuchando reguetón, riéndose y mostrando una gran cantidad de billetes. Los ladrones este viernes eran buscados por la Policía.

El hecho ocurrió a las 11 del lunes último, en la intersección de Juan Gilberto Funes y Constitución del barrio San Martín, pero fue reportado hoy por fuentes policiales a medios locales.

En las primeras horas del lunes, la dueña de una embotelladora de Coca-Cola salió de la empresa junto a su chofer, con el objetivo de realizar un retiro de dinero en una sucursal bancaria, para pagar salarios atrasados a sus empleados.

Efectuó la extracción, de un millón de pesos, y cuando bajaban del vehículo para entrar a la embotelladora, fueron sorprendidos por un delincuente que llegó al lugar en moto. El ladrón los baleó y les quitó el dinero. Luego se subió a un auto en el que lo aguardaban sus cómplices y escaparon.

“Ella recibió dos disparos y él uno”, dijo una trabajadora de la empresa en contacto con la prensa local, quien añadió que la moto era blanca y el asaltante tenía una campera roja al momento del robo.

No conformes con haber huido con la gran suma, los asaltantes después se filmaron circulando en el vehículo mientras escuchaban reguetón y festejaban el delito, mostrando la enorme cantidad de billetes.

Por su parte, la empresaria baleada, Claudia Puliafito, en declaraciones al portal ElChorrillero.com sostuvo: “Mi vida no vale la plata que se llevó; me apuntó en el estómago para matarme y después me dio en la pierna”.

Por último, sobre el ladrón que se ve en el video que se hizo viral en redes, manifestó: “No puedo decir que es la persona (que cometió el asalto); no puedo culpar a nadie porque no lo vi. El que me robó no se sacó el casco nunca, se bajó de la moto y nos disparó sin decir nada”.

Crónica