Demoran en General Acha a una pareja que viajaba con casi $10 millones sin declarar

Personal de la División Toxicomanía General (UR-III), en el marco de un operativo antinarcótico, demoró a una pareja que se dirigía desde Buenos Aires con destino a la provincia de Neuquén con una suma cercana a 10 millones de pesos sin poder justificar su origen.

Los procedimientos iniciaron cuando los efectivos, dependientes del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN), se encontraban realizando el operativo en la intersección de la Ruta Provincial 9 y Ruta Nacional 152. En estas circunstancias detectaron el arribo de un automóvil marca Ford Fiesta Kinetic, de color blanco, proveniente desde la ciudad de San Martin (Bs. As.) y con destino a la ciudad capital de Neuquén.

Dicho vehículo era conducido por una persona de 37 años, acompañado por una joven de 22 años. Al realizar una inspección externa con un can antinarcótico, el conductor adujo en forma espontánea que llevaba en el interior una suma importante de dinero pero que en el momento no tenía como justificar ese dinero.

La inspección externa con el can arrojó resultado negativo en la búsqueda de estupefacientes. En tanto, el conductor exhibió en forma voluntaria una mochila con fajos de dinero, que se hallaban en el sector trasero del habitáculo e intentó sobornar al personal a cargo del operativo. Al realizar un arqueo del dinero, previo tomar los recaudos legales, se contabilizó una suma cercana a los 10 millones de pesos.

Ante esto, se dio intervención de lo sucedido al señor juez federal, Juan José Baric, quien dispuso el secuestro preventivo del dinero y elementos tecnológicos para su posterior pericia, como así la notificación en libertad de esta pareja. La causa tiene como fin establecer el origen del dinero y si este proviene del lavado de activos.

De igual forma, se le dio intervención a la Oficina Única del Ministerio Publico Fiscal de la Tercer Circunscripción Judicial, a cargo de Soledad Dutcher, quien solicitó que se notifique en libertad al conductor del vehículo en otra causa paralela y caratulada por “S/COHECHO“. Ello en razón que quisieron sobornar al oficial de toxicomanía a cargo del operativo con un millón de pesos, para que lo dejen seguir circulando con el dinero restante.

Desde el 14 de Julio a la fecha las unidades antinarcóticas de General Acha y La Adela, dependientes del “A.C.O.L.N.”, han secuestrado en cuatro operativos la suma total de 41.275.000 $ y 16.000,00 dólares; todo este dinero en tránsito en dirección al sur del país.