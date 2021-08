Altolaguirre reclamó que no se extienda el cese de exportaciones de carne

El precandidato a senador nacional por la lista 502 A Democracia y Consenso, Poli Altolaguirre, se refirió a la posible extensión de la medida que restringe las exportaciones de carne por parte del Presidente Alberto Fernández.

Tras conocerse las negativas estadísticas arrojadas por su implementación, Altolaguirre solicitó al Presidente por la no continuidad de las mismas: “ha generado más problemas que soluciones. No sólo no logró cumplir con su pretendido objetivo de llevarle carne más barata a los argentinos sino que, por el contrario, los alimentos cárnicos siguieron su tendencia al alza, a la vez que introdujo o profundizó nuevas complicaciones para frigoríficos y productores. Otro de sus dudosos “logros” ha sido la pérdida de alrededor de un millón de cabezas de ganado durante 2020.

Estas restricciones no se explican más allá de un mero capricho o un delirante ataque a uno de los rubros que más dólares ingresa a nuestro país y que más empleo genera. Necesitamos exportar más y reglas claras, no sembrar incertidumbre en quienes apuestan al trabajo argentino, poniéndoles la pata en la cabeza. Presidente, no extienda el cese de exportaciones de carne.”

Sobre las razones que explican los aumentos para los consumidores en góndola, Altolaguirre expresó que “repitieron medidas que ya habían fracasado y sus consecuencias no son, lamentablemente, una sorpresa. La verdadera razón de los incrementos de precios, de la carne y de cualquier otro alimento o bien, está en la inflación que padecemos. Mientras el gobierno nacional no admita la gravedad de la situación y se decida a corregirla, todo seguirá aumentando. Si no atacamos las razones del problema, seguiremos padeciendo sus consecuencias. Hasta ahora no quisieron o no pudieron resolverla.”