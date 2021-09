Destacan a Gabriela Iturrioz como la única martillera ganadera en la Argentina

El canal TN destacó la tarea profesional de la achense Gabriel Iturrioz, la única martillera de remates presenciales ganaderos en la Argentina. La siguiente es la nota publicada en el sitio web y la entrevista se puede ver acá:

Desde chiquita, aunque no fuera consciente, Gabriela Iturrioz fue forjando su destino: en el campo de su familia en La Pampa, en Padre Buodo, donde se crio, jugaba con su papá y su abuelo a hacer remates de campo al lado de la chimenea. “Crecí en ese ambiente, es el lugar donde más cómoda me siento, jamás diferencié entre géneros. Siempre trabajé en la hacienda rodeada de hombres y nunca tuve problema en ponerme al nivel de mis compañeros para encerrar o clasificar animales, vacunar o castrar terneros. Para mí era algo natural subir al caballo y, junto a mi papá, reunir vacas en el monte“, ha contado en varias entrevistas Iturrioz quien es hoy la única martillera de remates presenciales ganaderos en Argentina y la protagonista de esta edición de las Mercedes-Benz Sessions presentada por TN Estilo como parte de los festejos de los 70 años de la presencia de la marca en nuestro país.

Aquella niña que jugaba a rematar es hoy una mujer exitosa en lo suyo que se ha preparado muchísimo aunque no haya programado esta carrera desde chica. Estudió Licenciatura en Comercio Internacional en la UADE, luego se desenvolvió como investigadora en Economía Alimentaria/agroindustrial en INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y como profesora en la Universidad Nacional de La Pampa. Además, ha recibido múltiples reconocimientos y premios por sus trabajos y publicaciones ligadas a los sistemas productivos rurales y tiene un master en agroeconomía. “Todo me fue llevando, me preparé para esto“, confiesa.

Pero eso no es todo. Gabriela es una orgullosa mamá de tres hijos (Santiago, Cecilia y el pequeño Benjamín) y comparte su actividad laboral con su marido en Néstor Hugo Fuentes S.A de General Acha, en La Pampa, donde vive en la actualidad.

¿Si desarrolla una profesión muy masculina? “Diría es casi 99% masculina. Al principio sentí diferencias, como tener que responder mucho más que un hombre. Pero la mujer aporta una mirada que es clave. Hay mujeres en el campo que llevan adelante su tarea de manera apasionada y silenciosa que me enorgullece“, comenta Iturrioz durante la entrevista realizada en el Museo Malba.

Gabriela Iturrioz confiesa que le gusta la moda e incluso durante el momento de la grabación lleva un maxivestido estampado con imágenes de caballos. “Yo me subo al carro y remato en vestido“, cuenta.

Además de todo lo que hace en la empresa familiar, tiene un emprendimiento de decoración llamado El Galpón de Edén en donde ofrecen desde velas hasta vajilla de cerámica con detalles campestres.