Ziliotto: “Dejemos las cuestiones ideológicas porque la gente tiene que comer todos los días”

“Pongámonos de acuerdo, sentémonos a debatir, porque todos tenemos el mismo objetivo: que la Argentina crezca. Tenemos que dejar de lado las discusiones desde lo ideológico y ser mucho más prácticos. La gente tiene que comer todos los días”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto durante la recorrida e inauguración de un nuevo sector del frigorífico Pampa Natural, en Speluzzi.

Ziliotto fue recibido por el presidente de La Anónima y titular del frigorífico, Federico Braun; el gerente general de la firma, Nicolás Braun; el gerente del frigorífico, Luis García Argibay y el gerente de la planta, Federico Muñoz.

De la recorrida por las instalaciones participaron la ministra de la Producción, Fernanda González; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá; el viceptresidente del BLP, Alberto Giorgis y funcionarios de la cartera productiva provincial.

El mandatario pampeano dijo que “desde La Pampa estamos marcando un camino hacia el que tiene que ir la industria de la carne. A pesar de todos los problemas que hemos tenido, con toda la incidencia de las decisiones tomadas por el Gobierno nacional, acertadas o no, hicimos una gran apuesta para seguir fortaleciendo la industria frigorífica”.

“Es una apuesta estratégica -aseguró-, una política provincial que tiene más de 15 años, y estamos dando muestras de que puede hacerse en un marco de equilibrio, donde la sinergia público-privada es fundamental en el objetivo de desarrollar La Pampa, generar trabajo y mayor calidad de vida”.

Recordó que la visión de un Estado presente “surgió entre el 2003 y 2007 con Carlos Verna de gobernador y Ricardo Moralejo de ministro de la Producción. En ese momento se pensó en ponerle valor agregado a uno de los principales activos que tenemos y que nos hace distintos en el mundo: la carne pampeana”.

En este sentido valoró la potencialidad de la Provincia “con seis frigoríficos en condiciones de exportar y que siguen apostando a crecer, confiando en que la Argentina es grande y hay oportunidades para todos”.

Un Estado que potencie y no restrinja

Dejó en claro que el “Estado debe estar presente para potenciar la economía y no para restringirla” y precisó que en el 2021 exportamos más que en 2020. Fue el 46% de la faena, superando la media nacional. En estos dos meses de 2022 estamos faenando más que en 2021, por eso fuimos a Nación para reclamar más cupo, porque en La Pampa estamos en condiciones de ser eficientes y tenemos capacidad”.

Ziliotto explicó que “tenemos que encontrar los mecanismos para salir de la dicotomía de lo interno y lo externo, y la salida es produciendo más y generando desde el Estado condiciones para que ello suceda”.

“La gente tiene que comer todos los días”

“Tenemos que ponernos de acuerdo con las herramientas -dijo el Gobernador- dejar de lado las discusiones desde lo ideológico, desde lo dogmático y ser mucho más prácticos. La gente tiene que comer todos los días. Y para eso hay que generar trabajo y se genera con actividad económica. No hay otro camino, por eso la sinergia entre lo público y lo privado es la clave para salir adelante”.

En cuanto a las grandes innovaciones de Pampa Natural, el Gobernador aseguró que “es tangible el hecho de que ya está finalizada la obra para incorporar el Ciclo 3 a esta actividad frigorífica. Ese desafío y nuestro apoyo no fueron en vano. En Argentina ver que una fuente de trabajo aumentó en cinco años un 50% el trabajo registrado, de calidad y sustentable, es un gran logro”.

El Gobernador agradeció a los inversores y les planteó un desafío: “tenemos que ir por más, ustedes tienen capacidad y decisión de seguir invirtiendo. Sepan que en el Estado provincial van a tener un socio para hacerles más fácil la tarea de asumir el riesgo empresarial de abrir nuevos mercados, nuevos negocios y no ir a la especulación financiera, porque es lo que nos hará crecer como personas, como argentinos, como nación”.

Finalmente recordó una frase que les dijo a los pampeanos cuando les pidió el voto: “tenemos que encontrar el equilibrio entre la rentabilidad económica imprescindible, que necesita el sector privado para crecer y la rentabilidad social que persigue todo Estado que busca la mejor calidad de vida de sus habitantes”. “Ese es el desafío -agregó el mandatario- y creo que aquí estamos todos dispuestos a enfrentarlo”.

El consumo interno y la exportación no son antitéticos

Federico Braun, presidente de Pampa Natural, aseguró durante la recorrida que con este emprendimiento “descubrimos las virtudes de incursionar en el negocio de la carne, que tiene esa componente que no teníamos: la capacidad de exportación y al mismo tiempo, atender nuestro mostrador. Eso nos obliga a tener un estándar de calidad”.

“Nos resultó muy grato llegar a esta Provincia, siempre nos recibieron con los brazos abiertos -aseveró-, observamos esa concepción mediante la cual el motor es la actividad privada y el Estado tiene que ayudar, coordinar, complementar. Eso lo palpamos y nos llena de orgullo, como también ver que todos los días la Argentina tiene oportunidades. Estamos muy contentos con todo lo hecho y esto es una demostración de lo que podemos hacer. Es una relación virtuosa entre el Estado y lo privado, como lo es el consumo interno y la exportación, no son variables antitéticas”.

“El negocio de la carne es una industria de producción primaria, secundaria y terciaria, tiene ventajas comparativas que tenemos que aprovechar”, enfatizó el titular de Pampa Natural.

Exportando trabajo argentino al mundo

Nicolás Braun, gerente de la empresa, agradeció la visita y afirmó que “fue clave apostar por Pampa Natural en conjunto con el Gobierno. Hace mucho que trabajamos en La Pampa, llegamos en los años ‘90 con los supermercados, hoy empleamos 1.100 personas entre las 9 sucursales y Pampa Natural. Cuando nos hicimos cargo de la empresa nos pusimos como objetivo con las autoridades municipales y provinciales que Pampa Natural fuera una nave insignia en La Pampa y, con un trabajo conjunto, lo estamos logrando”.

“Estamos muy contentos con las obras que nos permiten seguir agregando valor -expresó-, que es el camino a seguir con la carne argentina y nos permite ampliar la producción. Todavía acá queda una capacidad de faena de un 50% más, como país y como Gobierno provincial, tenemos que seguir buscando los mecanismos para que Argentina pueda exportar más y mejor carne al mundo”.

“Ese es nuestro desafío” dijo Braun y confirmó que “La Anónima está consustanciada con ese objetivo. Sobre todo con agregar valor y seguir exportando trabajo argentino al mundo. Es un orgullo poder mostrarles lo que hicimos y que estén acá para verlo es muy importante para nosotros”, finalizó.

Detalles de la planta

Con 650 trabajadores, la planta de Pampa Natural tiene una capacidad de faena de 750 reses diarias y una producción mensual de 140 toneladas de chorizos/salchichas, 600 toneladas de carne trozada/feteada y 500 toneladas de carne picada. Desde la gerencia se informó que con producción plena podría llegar a ocupar cerca de 740 personas en total.

Durante la visita se recorrieron las 9 cámaras de medias reses, con capacidad para 3.100 medias reses en total; y las 4 cámaras de cuartos para 1.600 cuartos en total.

Mecanizado a través de norias, un sistema neumático empuja las medias reses evitando el contacto humano y la contaminación cruzada, mejorando así las condiciones de trabajo y dándole mayor inocuidad al producto.

Saladero kosher

Con una inversión de dos millones de dólares, 6 operarios en un turno diario salan 1.200 cuartos. La inversión le permite a la planta poder vender el cuarto delantero que no tiene tanta demanda en el mercado interno, al mercado israelí.

Despostada

Una línea de producción de primera tecnología que permite, merced a sus características y software incorporado, trazabilidad individual de los cortes y una considerable mejora en la ergonomía, menos esfuerzo en las personas, inocuidad sanitaria, control muy preciso de cada corte, lo que impacta en la productividad general, incorporando mayor trabajo femenino.

Lo nuevo

El Gobernador, junto a su comitiva, recorrió los sistemas de empaque, depósitos automáticos, cámaras y túneles de congelado y la planta de productos. Y se visitaron los nuevos docks de carga en despostada y de menudencias, un nuevo cajón de noqueo kosher y los nuevos túneles de congelado. Asimismo Pampa Natural construyó dos nuevas cámaras de maduración de medias reses; y amplió la despostada, incorporando 8 nuevos puestos de charqueo. También se incorporó una máquina flow-vac, moderna tecnología que permite el envasado automático del corte.