Ziliotto: “No son tiempos electorales, la reelección ni me preocupa ni me ocupa”

El gobernador Sergio Ziliotto dijo este lunes, al reunirse en el Consejo Provincial del PJ, que no está pensando en buscar la reelección. “No son tiempos electorales. Todos preguntan, todos consultan sobre la reelección. Ni me preocupa ni me ocupa. Creo que el mayor activo que el PJ tiene es la trayectoria, la historia y la fortaleza del modelo de provincia que hemos llevado adelante en todos estos años… A algunos les gustará a otros no, pero es un modelo de cómo desarrollar la provincia. Debemos fortalecer ese activo, esa marca que es el PJ de La Pampa, políticamente e ideológicamente, en el contexto provincial y nacional”, dijo el presidente del Consejo del PJ. “Más allá de los nombres, yo no tengo ninguna duda de que el PJ seguirá siendo gobierno en 2023”, expresó.

Ziliotto reunió a los diferentes sectores del peronismo a las 16 horas, en la sede del partido, en Santa Rosa. A su lado se ubicaron dirigentes de las principales líneas, como La Plural, Convergencia, Compromiso, La Cámpora, Identidad Peronista y NEP. Carlos Verna, líder de la Plural, envió a sus halcones: una clarísima señal de que firmó la paz con Ziliotto.

¿Los plazos para las candidaturas? “Hoy son tiempos de la gente. Estamos viendo de qué manera usamos las herramientas políticas para potenciar el trabajo y el consumo”, respondió Ziliotto a la prensa.

Eludió también responder si va a desdoblar la elección provincial de la nacional. “Hoy no existe una agenda electoral. No son tiempos electorales, es tiempo de gestión. Hay mucha gente que no llega a fin de mes y creo que la mejor forma de hacer política es gestionar para que esa gente tenga un mejor pasar. La mejor política que podamos hacer es dar respuesta a esas necesidades. Eso es el Partido Justicialista. Potenciar un modelo de provincia de desarrollo e inclusión no solo va a dar respuesta, si no que también será la mejor herramienta política para que la mayoría de los pampeanos y las pampeanas ayuden a que el PJ siga siendo gobierno”, manifestó.

“Hay que ver cómo se hacen medidas para bajar este proceso incipiente de acumulación de la inflación para ver de qué manera le garantizamos mayor poder adquisitivo a la gente”, expresó. “El sector privado hoy se siente acompañado más que nunca, no solo por el Gobierno provincial sino también el Gobierno nacional. El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, en General Pico sostuvo que la provincia es la quinta que más empleo privado generó desde febrero de 2020 a febrero de 2022”, resaltó.

Ningún integrante del Consejo Provincial del PJ lo dijo públicamente, pero se confirmó, como había adelantado Diario Textual, que el acuerdo entre el gobernador Sergio Ziliotto y el líder de la línea Plural, Carlos Verna, está sellado. La señal al resto de la dirigencia fue “la foto de unidad” que se tomaron dirigentes de todas las líneas internas en la tarde de este lunes, en la reunión del consejo. Incluso, Verna mandó a sus halcones: uno de ellos, el exsenador nacional Daniel Lovera.

De esta manera, cuando incluso pueden faltar semanas o meses para oficializarlo, Verna será el conductor y estratega electoral de 2023, en tanto que Ziliotto buscará la reelección.

Ahora resta definir, entre otros puntos, qué sector del peronismo acompañará al gobernador en la lista: ese lugar es disputado por La Cámpora, Convergencia y hasta por la misma Plural. No se trata de solo un nombre: más que eso es controlar la Legislatura, si es que el PJ gana los comicios.

Además, se debe definir si se desdoblarán o no las elecciones provinciales. Se descuenta que esa será la decisión del tándem Verna – Ziliotto, para apartarse del lastre del Gobierno nacional.