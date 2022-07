El hermano del intendente de Santa Rosa amenazó con “moler a palos” a concejal opositor

El Comité Santa Rosa de la UCR repudió una “amenaza” y “discriminación” contra el concejal Gustavo Estavilla, proferida por Leandro, un hermano del intendente santarroseño Luciano di Nápoli, a través de las redes sociales.

Di Nápoli escribió en sus redes frases de tono amenazante al compartir declaraciones del edil opositor en las que mencionaba que el jefe comunal pasará a la historia por la “falta de transparencia” de la gestión. “Pero a quién te comiste, cordobés, espero que tengas pruebas de lo que decís porque sino te voy a agarrar yo y vamos a jugar a las cagadas. Está bien que seas opositor, pero no con chicanas baratas. Te digo una cosa cordobés, plata y miedo nunca tuve”, le advirtió.

“No hay que hablar sin pruebas, tenemos un apellido y este gordo no me va a ensuciar el apellido porque lo voy a moler a palos. Y no me importa que me denucie, la paliza no se la saca nadie. Yo nací acá y tengo un apellido”, agregó en un comentario de la publicación.

Este martes al mediodía el Comité -que preside Sandro Martín- repudió las expresiones hechas en redes, que el hermano del jefe comunal borró después de las primeras repercusiones.

“Este Comité avala cada una de las decisiones tomadas por nuestros concejales, y acompaña sus dichos y sus evaluaciones sobre la actual gestión municipal”, aclaró el órgano partidario.

“Además de las manifestaciones claramente discriminatorias proferidas, nos preocupa más aún que el amedrentamiento sea, en pleno siglo XXI, una herramienta que algunos consideren útil y necesaria. No es nuestro caso, somos distintos”, señalaron.

Por otra parte, manifestó que “el momento crítico que atraviesa el país debería ser la única fuente de preocupación del kirchnerismo y sus asociados, demasiado dados a buscar culpas en los demás, sin aún encontrar un rumbo de mínima certeza”.

“Esperamos que este tipo de actitudes no se repitan, ahí estaremos, denunciándolas cada vez que haga falta”, finalizó.