Frigorífico: concejales se reunieron con el juez por habilitación y obreros reclamaron

Un nuevo capítulo en torno al Frigorífico de General Acha se vivió este viernes. Los concejales tuvieron una audiencia con el juez civil Gerardo Bonino ya que están tratando la habilitación excepcional para que la planta pueda abrir. Los ediles habían pedido un encuentro el martes y este viernes realizaron la ronda de consultas en vistas a tomar una determinación la próxima semana.

Mientras tanto, obreros que están trabajando en la planta reclamaron en la esquina de Campos y Don Bosco, en las afueras de la Municipalidad, por una solución.

Ante la falta de avances en la causa de la quiebra, los concejales deben decidir si habilitan la planta o no. La justicia no ha decidido aún si el contrato de alquiler que tiene la empresa que actualmente quiere poner en marcha es válido. Es por eso que se puede dar la habilitación vía excepción del Concejo Deliberante. Pero ocurre que si dan la habilitación y se toma más personal, y después la justicia dicta una resolución que diga que el contrato no es válido, las consecuencias sociales serían más profundas.

Ahora los concejales se tomarán unos días y definirán qué postura tendrán en cuanto a dar la habilitación provisoria o no a la empresa.