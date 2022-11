Piden que cualquier chico se pueda anotar en las Escuelas Hogares, no solo los de la zona

La diputada provincial Andrea Valderrama Calvo presentó un proyecto por el que solicitó al gobierno provincial modificar la reglamentación de las Escuelas Hogares para que cualquier estudiante puedan seguir la escuela en esos establecimientos, y no solo los de la zona.

Para eso, pidió que se suprima el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 380/22 que establece el requisito de razones de distancia que anuló esa posibilidad.

Además, reclamó que se convoque al Sindicato de Escuelas Hogares y Rurales de La Pampa, para ser consultados sobre el sistema educativo.

En los fundamentos del proyecto, que fue acompañado por su bancada, Valderrama Calvo indicó que “históricamente las escuelas rurales en la provincia de La Pampa, han albergado niños y niñas de diferentes lugares, sean de la zona rural o no. Hace unos años, viene disminuyendo la matrícula debido a que en los campos hay menos familias y sumado a ello, por resolución ministerial N° 380/22 se ha modificado los requisitos de matriculación imposibilitando que los niños y niñas de la ciudad pueden ingresar a la escuela aún teniendo en cuenta que cumplían los requisitos de la anterior normativa Nº 46/19”.

Explicó docentes de diferentes escuelas hogares de la provincia han planteado su preocupación por la situación en la que están esos establecimientos y en la “hostilidad” del Ejecutivo hacia el sistema.

La diputada provincial indicó casos en los que familias quisieron inscribir a sus hijas o hijos en Escuelas Hogares y no se les permitió, como el caso de una familia de General Acha que pidió que sus hijos pudieran cursar en el 73 o en la escuela de Utracán y le manifestaron que se encontraba cerrada o en proceso de cierre e incluso por los mismos dichos de la Coordinadora de zona IV, área I.

“Un caso reciente de una familia que se encuentra en la zona rural cercana a la escuela hogar nº 73 de Utracán y ya hace más de dos semanas no hay respuestas desde Dirección de nivel, pese que desde la institución se elevaron todos los trámites correspondientes y aun así la niña se encuentra sin escolarizar” indicó Valderrama.

Y afirmó que “tenemos conocimiento que la escuela 32 de Quehúe se encuentra con los dormitorios con llave y a quienes preguntan les dicen que el internado se encuentra cerrado, una familia que fue por razones de trabajo a un campo cercano a la localidad y le dieron esta respuesta, a lo que deciden averiguar por la escuela 73, donde también le dieron respuestas negativas”.

Y recordó el caso de la Escuela Hogar N° 119 de La Reforma, donde si funciona la residencia que alberga principalmente a estudiantes del nivel secundario provenientes de la localidad vecina de Limay Mahuida. En este caso, como el sistema educativo no garantiza con escuela y docentes la obligatoriedad del nivel secundario en la localidad de Limay Mahuida, en ese caso, a pesar de la última resolución ministerial que no permite la asistencia de alumnos que no residan en la zona rural, se justifica que los estudiantes se encuentren en residencia de escuela hogar, porque lo que tenemos es un problema de distancia, y ahí si no hay cuestionamiento a que los estudiantes residan fuera de sus hogares”.