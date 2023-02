Condenan en Acha a gendarme que intentó asfixiar a su ex pareja

El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín, condenó hoy a un gendarme de 28 años a un año y seis meses de prisión en suspenso por violencia de género. Fue encontrado responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo –relación de pareja preexistente–, en el marco de la ley 26485.

Con las pruebas reunidas durante el juicio oral, el magistrado concluyó que el imputado –un gendarme de 28 años– sujetó con ambas manos la cara de su expareja, a quien llevó mediante el uso de la fuerza hacia un sillón que se encontraba en el comedor. Allí colocó el rostro de ella contra el sillón, con intenciones de asfixiarla. La víctima logró zafar y le advirtió de que lo denunciaría. “Te retirás o te denuncio”, le dijo, por lo que el agresor se marchó.

A causa de esa agresión, la víctima sufrió escoriaciones en la región cervical y un edema en la mejilla derecha. El hecho se produjo durante una discusión, cuando el acusado le reprochó a su expareja que quisiera irse de General Acha. “Vos no servís, no sos nadie; sos una payasa, sos un chiste”, le llegó a decir.

Debido a que la pena dictada es de ejecución condicional, el magistrado le fijó al condenado a el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta durante dos años: a) fijar un domicilio del cual no podrá ausentarse sin autorización del tribunal interviniente; b) someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras; c) abstenerse de relacionarse de cualquier modo con la víctima y de acercarse a menos de 300 metros de su domicilio; d) no usar estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas; y e) en caso de que sea necesario, realizar un tratamiento psicológico.