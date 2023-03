Ziliotto entregó 10 viviendas e inauguró una biblioteca en Gobernador Duval

Un emotivo acto tuvo lugar el martes en Gobernador Duval, donde no faltó el merecido recuerdo a un pionero de la zona y pieza fundamental en el desarrollo de esa localidad, el exintendente Carlos Grazide. Junto a su hija, María Eugenia Grazide, la actual intendenta, el gobernador Sergio Ziliotto encabezó la entrega de casas y la inauguración de un espacio dedicado a la lectura y la cultura en general.

La intendenta Grazide destacó “el acompañamiento y la buena predisposición del Gobierno provincial y de los habitantes de la localidad que, trabajando de manera conjunta con el municipio, hemos logrado que este pueblo progrese y siga adelante. Se ha hecho mucho y queda mucho por hacer”.

En ese sentido puntualizó que “se están terminando obras que comenzó en su gestión mi padre, Carlos Grazide, y gestionamos otras obras que él había comenzado”. También destacó la jefa comunal que “seguiremos contando con el apoyo incondicional del Gobierno y de las autoridades presentes. Siempre nos acompañaron, están en permanente contacto con nosotros, apostando a que Gobernador Duval siga creciendo, con obras importantes para el bienestar de la localidad. Trabajamos del mismo modo que trabajó mi padre durante cuarenta años de gestión, construyendo un pueblo y teniendo como objetivo principal el bienestar de la gente”.

De las inauguraciones también participaron el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; la secretaria de Cultura, Adriana Maggio; los intendentes de Puelches, Julio Gerez; de Chacharramendi, Ariel Mauna, además de vecinos de la localidad.



Sergio Ziliotto expresó su “enorme emoción por estar aquí. Es la primera visita a Gobernador Duval sin Carlitos -por Grazide-, porque uno llega y en cada logro ve su imagen, su impronta. A mí me tocó vivenciar el proceso de crecimiento de Duval a partir de una conjunción de esfuerzos y de una mirada bien federal, bien hacia adentro, que nos marcó a quienes nos formamos políticamente con Carlos Verna”.

En este sentido recordó, “cuando veníamos por la Ruta P Nº 34, en el mismo trayecto que hicimos veinte años, en el marco de una campaña electoral en 2003. Recorríamos La Pampa donde estaban los habitantes del interior profundo, los que hacían patria en La Pampa. En ese camino nos encontramos con Carlitos Grazide y sus sueños. Es una gran satisfacción ver hoy, aunque él ya no esté, el enorme legado que nos dejó, la pujanza, el crecimiento, lo que es Gobernador Duval”.



El Gobernador también inauguró el edificio de la biblioteca “Margarita Pampeana”, una de las tres sedes donde, este año, se desarrollará la Feria Provincial del Libro, que vincula Naturaleza y Cultura.

“Ponemos en marcha un nuevo espacio para la cultura -dijo Ziliotto-, revitalizando nuestro patrimonio cultural, geográfico e histórico. Se hace cultura recordando la historia porque, como siempre lo decimos, los pueblos que reniegan de su historia no tienen bien definido el futuro”.

En tanto la intendenta Grazide destacó que “el edificio de la biblioteca popular “Margarita Pampeana” será donde nuestras y nuestros pobladores podrán encontrar información, educación, recreación y animación sociocultural”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, dijo que “aquí no sólo hay un pueblo, una región, un río como ‘recurso’; hay un sistema ecológico y humano, un complejo entramado de vidas con características propias. Vidas que tienen, que tenemos, derecho a existir y evolucionar sin interferencias, o al menos, con intervenciones sustentables, que no comprometan ni la naturaleza, ni la cultura», apuntó la funcionaria provincial.



El gobernador Ziliotto confirmó que se realizará un estudio para determinar la viabilidad de que la localidad tenga gas natural y confirmó que avanzará en las gestiones para la repavimentación de la Ruta Nacional N° 232. Ambas mejoras, largamente esperadas por las y los pobladores de la zona.

Afirmó el mandatario que “si algo ha distinguido a los gobiernos justicialistas de La Pampa, es prometer lo que sabemos que vamos a cumplir. No tiramos al boleo. Sabemos que la gente siempre nos eligió para que gobernáramos y nos va a seguir eligiendo, porque lo que prometemos, lo cumplimos. En el día de mañana estará aquí la empresa encargada de la provisión de gas natural, porque le hemos encargado el proyecto ejecutivo para que Gobernador Duval tenga acceso al gas natural por red. Veremos si la alternativa es traer gas de Río Negro o un sistema de zeppelin”.

“Hay otro tema que no olvidamos: la Ruta N.º 232”, dijo Ziliotto. “Tuvimos que soportar una noche negra en la Argentina, en la que no se invirtió casi nada en pavimento para las rutas pampeanas. Con Carlos Verna como gobernador nos dieron 10 km de pavimento, la travesía urbana de Eduardo Castex”.

“Por eso -aseguró el Gobernador- cuando asumí vimos que el 85% de las rutas nacionales necesitaban una reparación profunda. Y estamos dando respuestas: no sólo se está reparando las RN Nº151, 35, 188; sino que el 10 de abril se licitará la repavimentación desde Padre Buodo hasta Chacharramendi, parte de las RN Nº 152 y 143. Y el 13 de abril se licitará la RN Nº 152 desde El Carancho hasta Puelches. Está en marcha la actualización del proyecto ejecutivo en Vialidad Nacional, para que la Ruta N Nº 232 sea una ruta pavimentada”.

“Siempre pueden contar con nosotros -aseguró el mandatario- y me tomo el atrevimiento de decirles que también siempre pueden contar con María Eugenia. Porque falta mucho por hacer. No tengan ninguna duda de que será realidad”, concluyó.