Bensusán busca que aumenten las penas para delitos sexuales contra personas menores

El senador Daniel Bensusán mantuvo un encuentro de trabajo con Gabriel Lerner, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Analizaron la reglamentación de la Ley Lucio. El legislador también puso en conocimiento del secretario de estado el proyecto de ley de su autoría sobre el agravamiento de penas para casos de abuso sexual, principalmente en casos que afecten a personas menores.

“Mediante el proyecto de agravamiento de penas por delitos sexuales, se propone aumentar las sanciones en casos de abusos simples y se amplía la edad para contemplar a las víctimas. Esta iniciativa se adapta a otras penas previstas en el Código Penal”, manifestó Bensusán.

También expresó que “la iniciativa contempla que se considere abuso sexual simple a todo acto que tenga como víctimas a personas menores hasta 16 años, que en la actualidad se contempla hasta 13 años”.

“Además se incorporan nuevos considerandos a los agravantes previstos en el Código Penal. Uno de ellos vinculado a aumentar las penas cuando el hecho fuera cometido valiéndose del suministro de cualquier sustancia, con el fin de impedir que la víctima pueda presentar resistencia a la acción. Otro agravante que se incorpora es cuando del hecho resulte el embarazo de la víctima. Además, se propone modificar y ampliar el universo de victimarios de fuerzas policiales o de seguridad a funcionarios públicos en general, para cuando el hecho fuera cometido en razón de sus funciones”, detalló.

“El trabajo de preservar los derechos de nuestras infancias y adolescencias es dinámico y debemos ir adaptando las normativas a las realidades que se viven. Por este motivo consideramos que debían rever las penas, y agravarlas, para dar un mensaje claro también desde lo legal”, agregó.

Bensusán también consideró que “con las penas solas no alcanza, también se debe contar con el compromiso de toda la sociedad, para no permitir este tipo de delitos. Acá no puede haber diferencias partidarias, económicas o de clases, necesitaos a una sociedad unida y comprometida en la lucha contra los abusos a niñas, niños y adolescentes. No se puede mirar para el otro lado”.

Ley Lucio

Con Lerner analizaron la reglamentación y creación del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también conocido como Ley Lucio.

“Nuestro compromiso tiene que ver también con colaborar en la reglamentación y la creación de este Plan. Hace una semana se promulgó la Ley que aprobamos en el Senado, en abril. La reunión con el titular de la SENAF fue muy positiva, ya que notamos el interés en concretar este Plan, y que sea una realidad a la mayor brevedad posible”, dijo en este sentido.