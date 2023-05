Campos recibe el sábado a All Boys en un partido de alto vuelo

El sábado a las 16 horas, el equipo de Campos de Acha recibirá en un cotejo picante a All Boys, el último campeón y subcampeón del Provincial. Recordemos que Campos ganó sus dos primeros partidos, y marcha puntero de la Primera A.

La Liga Cultural de fútbol informó que toda la actividad del próximo fin de semana se jugará el sábado 13 debido a las elecciones generales del próximo domingo 14.

La tercera fecha del Torneo Oficial de la Zona Norte se jugará el sábado en horario oficial con los siguientes encuentros: Atlético Santa Rosa vs. Independiente de Doblas, Deportivo Mac Allister vs. Unión de Miguel Riglos, General Belgrano vs. Deportivo Penales, Deportivo Winifreda vs. Deportivo Matadero, Deportivo Uriburu vs. Deportivo Anguilense y Campos de Acha vs. All Boys.