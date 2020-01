Sindicalista de ATE se metió en la polémica por la liquidación de ex funcionarios en Acha

La sindicalista de ATE, Norma Ojeda, se metió en la polémica por la liquidación de “vacaciones no gozadas” por 4,5 millones de pesos de la ex intendenta María Julia Arrarás y 24 ex funcionarios municipales. Y dijo que la actual gestión tendrá más gasto en sus funcionarios.

Ante la información sobre el malestar generado por la liquidación que según la actual gestión desequilibró las cuentas, defendió en un posteo en Noticias del Sur: “Yo diría que se preocupen de este gobierno que está ahora! 45 funcionario a $ 80.000 o $ 90.000 cuánto es? + sueldos de intendente $160.000 + las cargas sociales…. saquen cuentas de este gobierno,el pasado ya fue!”.

Ojeda indicó a NDS que lo hizo como “ciudadana común”, pero tomaron estado público sus dichos por ser representante de los trabajadores municipales.

Ante el mensaje, un funcionario de la Municipalidad achense se comunicó con NDS para señalar que “actualmente los funcionarios son 23, en algunos casos se cubrió cargos de encargados de áreas con personal de planta”.