Se realizó la primera edición de la Noche de las Bibliotecas

La primera edición de la Noche de las Bibliotecas fue compartida por gran cantidad de familias. Una invitación a introducirse en el arte literario, crear e imaginar diferentes posibilidades.

La Dirección de Cultura, Comunicaciones y Ceremonial junto a la Biblioteca Popular Florentino Ameghino, Biblioteca Social de COSEGA y Biblioteca de la Escuela 164, organizaron una propuesta innovadora.

Con la presencia del bibliomóvil, decoración, pintura, juegos, camas literarias y colores fueron los protagonistas de este evento que atrajo a vecinos y vecinas de todas las edades que disfrutaron de una noche diferente.

Además de la propuesta literaria se organizaron distintas actividades culturales.

La escuela de Tango Guardia Vieja ofreció una clase abierta y luego una presentación frente al escenario.

También estuvo presente el Taller de Ajedrez que puso a disposición mesas y tableros con la posibilidad de jugar un torneo que se realizó durante la noche.

Y sobre el escenario se presentaron las bandas musicales Skunk Groove y Jefes cerrando la noche.

Con el acompañamiento de emprendedores el despliegue en la esquina de España y Garibaldi atrajo a muchas familias que disfrutaron de ésta propuesta al aire libre.



