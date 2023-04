El fin de semana se hará la Expo Pymes en el Autódromo

Los días vienes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril con entrada libre y gratuita, abrirá la Expo Pymes en el Autódromo Provincial, de 9:30 a 20:00.

Desde el Ministerio de la Producción anticiparon que se tratará de una edición con grandes novedades y récord de participación de empresas.

Como en cada edición, Expopymes refleja no solo la realidad productiva provincial sino también el lugar hegemónico que el Gobierno provincial le da a la inversión privada.

“Tal como sostiene el gobernador Sergio Ziliotto, el desarrollo de la Provincia debe venir de la mano de la inversión productiva y esta tradicional exposición es muestra de ello”, señaló Fernanda González, ministra de la Producción, a la Agencia Provincial de Noticias.

El evento organizado por el Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de la Producción y el Consejo Federal de Inversiones, junto al Fideicomiso del Autódromo de La Pampa, la Municipalidad de Toay, ICOMEX y Banco de La Pampa, promete una edición única tanto en su dinámica, propuesta comercial y espectáculos. “Realmente estamos muy satisfechos, ha colmado nuestras expectativas la cantidad de preinscripciones recibidas y la cantidad de empresas seleccionadas, podemos decir que estamos en una edición que va a ser récord en cuanto a participación, contaremos con más de 420 pymes”, adelanto González.

“También es muy importante destacar la importancia del trabajo sinérgico no sólo con el sector privado sino con todas las áreas de gobierno, municipios, el FoGaPam, Icomex, el Fideicomiso del Autódromo Provincia de La Pampa y el Banco de La Pampa”, continuó.

Por su parte, el director de Comercialización y Competitividad, Nicoló Cavallaro, explicó respecto de la distribución de las carpas y rubros, que para esta oportunidad “hemos dado una nueva modalidad en función de lo conversado con el público que nos ha visitado en otras ediciones, y con las empresas participantes”. Teniendo en cuenta ello, es que se decidió distribuir los sectores en función de la potencial demanda del público, “es decir teniendo en cuenta sus necesidades de consumo”.

En ese sentido la distribución será de acuerdo a distintas experiencias, “por ejemplo establecimos un sector de Hábitat donde se podrán encontrar las piscinas, aberturas, pinturas para el hogar, soluciones habitacionales no tradicionales, es decir todo lo relacionado con las demandas en una casa, productivamente hablando”. Otro sector tiene que ver con las Soluciones para el Agro y la Industria, “allí se encontrará desde lo relacionado con la nutrición animal, hasta tinglados, tranqueras, silos entre otros, y todos aquellos productos que brinden soluciones a la industria, tales como envasadoras, llenadoras de botellas”. Además, estará presente el sector Sabores Pampeanos a través de las producciones provinciales de alimentos y bebidas”. También se contará como cada año con el sector relacionado a los servicios Turísticos, Artesanías y el sector de Moda y Diseño, todos muy visitados en ediciones anteriores. A su vez se incorporó el sector de las Infancias, “con jugueterías y entretenimientos. Y más presente que nunca estará el Sector de Innovación y Conocimiento, el cual es estratégico para el desarrollo provincial”, agregó Cavallaro.

Otro hito de esta Expo tiene que ver con las habituales Rondas de Negocios organizadas conjuntamente entre el Ministerio de la Producción, el Consejo Federal de Inversiones y la Agencia I-COMEX, las cuales el año pasado tuvieron un marco muy exitoso “queremos posicionar a la ExpoPyMEs regionalmente como una exposición donde se vinculen nuestras empresas entre sí, y también con empresas de otras provincias y países, y que sea el ámbito propicio para que se generen muy buenas oportunidades comerciales” dijo Cavallaro.

Otra novedad de esta oportunidad tiene que ver con la oferta gastronómica, “habrá 25 puestos en total, 6 stand en el habitual patio de comidas y el resto se encontrarán sectorizados en el predio entre carros de comida y el sector parrilla”.

Por otra parte, se podrá disfrutar de diversos espectáculos musicales en un escenario montado para ello y, “como novedoso -expresó el director- se montará sobre la rotonda un escenario 360°, en el cual, en conjunto con la dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, se llevará adelante parte de la dinámica que se desarrolla en las “Fan Expo” con una propuesta orientadas a las infancias y juventudes”.

La Expopymes 2023 ya es un hecho que puede empezar a visibilizarse en el predio del Autódromo provincial donde ya se está trabajando con las obras de infraestructura.