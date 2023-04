Vecina reclama porque la sacaron como beneficiara de una casa del IPAV y dice que es «injusto»

Tamara Mansilla reclamó públicamente porque había sido sorteada para una de las cuarenta casas sociales del IPAV que se entregaron hace pocos días, pero fue impugnada y desde el organismo la dieron de baja como beneficiaria y ahora no tendrá vivienda.

“Ya no se ni como sentirme con esta situación, el día 8 de febrero salí adjudicada con una de las viviendas del Plan Mi Casa 2, por lo cual me denuncian y me impugnan ya que, mi hijo no vive conmigo «supuestamente»”, afirmó la vecina en redes sociales.

“El 13 de abril me llega una notificación en la que me avisan que no surge con fuerza probatoria suficiente el grupo familiar, por lo tanto me dan de baja”.

“El día de ayer (el viernes) me presente en las oficinas del IPAV y explique que fue una situación extraordinaria, que sucedió unos meses durante el periodo de clases porque viajaba 200 km todos los días para trabajar y blablabla, pero eso no importa parece porque la abogada me pregunta: ¿Y porque no te lo llevaste? Esa abogada no sabe que no es tan fácil cuando los niños van a la escuela, tienen rutinas establecidas que hay que seguir, sueldos que no alcanzan para dos alquileres, porque, en ningún lugar te dan una casa para vivir gratis con tu hijo mientras trabajas, y cómo mamás no podemos desacomodar sus vidas por un trabajo que ni siquiera puede darnos estabilidad más de un año, pero tampoco vivimos del aire por lo que hacemos el esfuerzo y sacrificamos el tiempo con nuestros hijos para trabajar afuera y porque no queda otra, General Acha está sobreexplotado de docentes, todas esperando la oportunidad y las nuevas siempre pagan derecho de piso en otro lugar”.

“No importó que llevará la documentación que me pidieron, no importan las explicaciones que haya dado, el que no haya hecho el cambio de domicilio y solo una visita de las asistentes sociales a los vecinos del papá de mi nene sirvió para decidir que no existe mi grupo familiar ( asistentes sociales que nunca visitaron mi casa, ni entrevistaron a los vecinos) y por eso nos quitan la oportunidad de acceder a la vivienda propia”, afirmó Mansilla.

“¿No es acaso una injusticia que por 9 meses de trabajo priven a mi hijo de tener su casa? ¿No es injusto para mí cómo mamá y docente tener que elegir entre ejercer mi profesión o hacer cualquier cosa con tal de que no me quiten la oportunidad de acceder a la vivienda propia? No tengo palabras para describir como me siento”, finalizó la vecina.